Наконечная Ульяна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1780
запись о браке не найдена, предположительно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Наконечный Максим Петрович
Отец ребёнка: Наконечный Петр Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1786
Сын: Наконечный Григорий Петрович
Отец ребёнка: Наконечный Петр Васильевич
1786: ф.679 оп. 1, д. 110 (FS0190) п.11. У казака Григория Наконечнного родился сын Петр. Восприемник Иван Карапина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Наконечный Василий Петрович
Отец ребёнка: Наконечный Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Наконечный Петр Васильевич
Упоминание
1796
ГАЧО, ф. 712, оп. 1, д. 206. Исповедная книга церквей Коропского уезда за 1796 г. 0190 Жена его Ульяна, 32 дети их Максим, 13 Григорий, 12 Ефим, 3 Праскевия, 3
Упоминание
1807
1807 679 о.4 д.3 л.535 258 - Петр Васильевич Наконечный 54 - 261 жена его Ульяна Карповна 54 259 - дети их: Ефим 13 - 262 Параскевия? 13 260 -Григорий 22 - 263 жена его Стефанида Фомовна 22 261 -Мак... Показать все
Смерть
Неизвестно