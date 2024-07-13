Наконечная Ульяна Карповна 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наконечная Ульяна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
До 1780

Муж: Наконечный Петр Васильевич

запись о браке не найдена, предположительно
Рождение ребёнка
1784

Сын: Наконечный Максим Петрович

Отец ребёнка: Наконечный Петр Васильевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.04.1786

Сын: Наконечный Григорий Петрович

Отец ребёнка: Наконечный Петр Васильевич

1786: ф.679 оп. 1, д. 110 (FS0190) п.11. У казака Григория Наконечнного родился сын Петр. Восприемник Иван Карапина
Рождение ребёнка
1789

Сын: Наконечный Василий Петрович

Отец ребёнка: Наконечный Петр Васильевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Наконечный Ефим Петрович

Отец ребёнка: Наконечный Петр Васильевич

Упоминание
1796
Шабалинов, Чернігівська область
ГАЧО, ф. 712, оп. 1, д. 206. Исповедная книга церквей Коропского уезда за 1796 г. 0190 Жена его Ульяна, 32 дети их Максим, 13 Григорий, 12 Ефим, 3 Праскевия, 3
Упоминание
1807
Шабалинов, Чернігівська область
1807 679 о.4 д.3 л.535 258 - Петр Васильевич Наконечный 54 - 261 жена его Ульяна Карповна 54 259 - дети их: Ефим 13 - 262 Параскевия? 13 260 -Григорий 22 - 263 жена его Стефанида Фомовна 22 261 -Мак... Показать все
Смерть
Неизвестно

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