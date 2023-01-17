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Огурцов Никита Васильевич

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Место рождения

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Огурцов Василий Яковлевич

Мать: Огурцова Мария Ивановна

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Огурцова Ефросинья Никитична

Мать ребёнка: Огурцова Катерина

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Огурцова Марья Никитична

Мать ребёнка: Огурцова Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Катерина

Смерть
1835
Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
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