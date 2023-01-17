Огурцов Никита Васильевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Огурцов Василий Яковлевич
Мать: Огурцова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Огурцова Ефросинья Никитична
Мать ребёнка: Огурцова Катерина
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Огурцова Марья Никитична
Мать ребёнка: Огурцова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огурцова Катерина
Смерть
1835
Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область