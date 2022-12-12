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Огурцова Мария Ивановна

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Место рождения

Ярилово, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Иван

Мать: не указана

Ярилово, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Огурцова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Огурцов Василий Яковлевич

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Огурцова Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Огурцов Василий Яковлевич

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Огурцов Феоктист Васильевич

Отец ребёнка: Огурцов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Огурцова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Огурцов Василий Яковлевич

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Огурцова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Огурцов Василий Яковлевич

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Огурцов Никита Васильевич

Отец ребёнка: Огурцов Василий Яковлевич

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огурцов Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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