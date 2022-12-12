Огурцова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Огурцова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Огурцов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Огурцова Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Огурцов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Огурцов Феоктист Васильевич
Отец ребёнка: Огурцов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Огурцова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Огурцов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Огурцова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Огурцов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Огурцов Никита Васильевич
Отец ребёнка: Огурцов Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно