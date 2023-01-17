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Огурцов Феоктист Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Огурцов Василий Яковлевич

Мать: Огурцова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Огурцов Трофим Феоктистович

Мать ребёнка: Огурцова Авдотья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Огурцов Самсон Феоктистович

Мать ребёнка: Огурцова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Авдотья

Смерть
1835
Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
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