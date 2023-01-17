Огурцов Феоктист Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Огурцов Василий Яковлевич
Мать: Огурцова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Огурцов Трофим Феоктистович
Мать ребёнка: Огурцова Авдотья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Огурцов Самсон Феоктистович
Мать ребёнка: Огурцова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огурцова Авдотья
Смерть
1835
Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область