Огурцов Самсон Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Огурцов Феоктист Васильевич
Мать: Огурцова Авдотья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Огурцов Илларион Самсонович
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Огурцов Виктор Самсонович
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Огурцова Марья Самсоновна
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Огурцова Прасковья Самсоновна
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Огурцова Марья Самсоновна
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Огурцов Филипп Самсонович
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огурцова Ирина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно