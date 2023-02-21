Огурцов Самсон Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгурцов Самсон Феоктистович

Огурцов Самсон Феоктистович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Огурцов Феоктист Васильевич

Мать: Огурцова Авдотья

Рождение ребёнка
1837

Сын: Огурцов Илларион Самсонович

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Яковлевна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Огурцов Виктор Самсонович

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Яковлевна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Огурцова Марья Самсоновна

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Яковлевна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Огурцова Прасковья Самсоновна

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Яковлевна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Огурцова Марья Самсоновна

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Яковлевна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Огурцов Филипп Самсонович

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Яковлевна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Ирина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close