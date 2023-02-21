Огурцова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцова Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Огурцова Ефросинья Никитична

Отец ребёнка: Огурцов Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Огурцова Марья Никитична

Отец ребёнка: Огурцов Никита Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огурцов Никита Васильевич

Смерть
Неизвестно
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