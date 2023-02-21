Огурцова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Огурцова Ефросинья Никитична
Отец ребёнка: Огурцов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Огурцова Марья Никитична
Отец ребёнка: Огурцов Никита Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно