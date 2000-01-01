Лепихова Евгения Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Володина Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Лепихов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
22.06.1949
Сын: Лепехов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Лепихов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1955
Сын: Лепихов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Лепихов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лепихов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепихов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Лепихов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно