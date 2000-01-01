Лепихова Евгения Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепихова Евгения Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Володина Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Лепихов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
22.06.1949

Сын: Лепехов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Лепихов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Лепихов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Лепихов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепихов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Лепихов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепихов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Лепихов Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепихов Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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