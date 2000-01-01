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Володина (Лепихова) Галина Сергеевна
Володина (Лепихова) Галина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Женский
Отец
Лепихов Сергей Алексеевич
Мать
Лепихова Евгения Герасимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Лепихов Сергей Алексеевич
Мать:
Лепихова Евгения Герасимовна
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