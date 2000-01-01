Володина (Лепихова) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Лепихова) Галина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Лепихов Сергей Алексеевич

Мать: Лепихова Евгения Герасимовна

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