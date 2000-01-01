Лепихов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лепихов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Володина Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Лепихова Евгения Герасимовна
Рождение ребёнка
22.06.1949
Сын: Лепехов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Лепихова Евгения Герасимовна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Лепихов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Лепихова Евгения Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лепихова Евгения Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепихов Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Лепихова Евгения Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно