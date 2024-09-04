Алгазин Силантий Абакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Силантий Абакумович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич

Мать: Алгазина Катерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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