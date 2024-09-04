Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Акимфий Абакумович
Мать ребёнка: Алгазина Катерина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алгазина Катерина Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Силантий Абакумович
Мать ребёнка: Алгазина Катерина Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Алгазина) Варвара Аввакумовна
Мать ребёнка: Алгазина Катерина Михайловна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Алгазин Илларион Абакумович
Мать ребёнка: Алгазина Катерина Михайловна
Смерть
Неизвестно