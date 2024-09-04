Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Алгазин Афанасий Иванович

Мать: Алгазина Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Акимфий Абакумович

Мать ребёнка: Алгазина Катерина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Макар Абакумович

Мать ребёнка: Алгазина Катерина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Катерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Силантий Абакумович

Мать ребёнка: Алгазина Катерина Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Алгазина) Варвара Аввакумовна

Мать ребёнка: Алгазина Катерина Михайловна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Алгазин Илларион Абакумович

Мать ребёнка: Алгазина Катерина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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