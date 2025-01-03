Алгазин Михаил Силантьевич
Место рожденияОмская обл., Крутинский р-н, д.Усть Логатка
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Отец: Алгазин Силантий Абакумович
Мать: не указана
Омская обл., Крутинский р-н, д.Усть Логатка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алгазина) Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Константин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алгазина) Фаина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана