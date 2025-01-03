Алгазин Михаил Силантьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Алгазин Михаил Силантьевич

Место рождения

Омская обл., Крутинский р-н, д.Усть Логатка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алгазин Силантий Абакумович

Мать: не указана

Омская обл., Крутинский р-н, д.Усть Логатка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алгазина) Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Константин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алгазина) Фаина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Осип Михайлович

Мать ребёнка: не указана

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