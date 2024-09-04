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Алгазина Катерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Макар Абакумович

Отец ребёнка: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Силантий Абакумович

Отец ребёнка: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Акимфий Абакумович

Отец ребёнка: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Алгазина) Варвара Аввакумовна

Отец ребёнка: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Алгазин Илларион Абакумович

Отец ребёнка: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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