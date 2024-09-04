Алгазина Катерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Силантий Абакумович
Отец ребёнка: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Акимфий Абакумович
Отец ребёнка: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Алгазина) Варвара Аввакумовна
Отец ребёнка: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Алгазин Илларион Абакумович
Отец ребёнка: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич
Смерть
Неизвестно