Алгазин Илларион Абакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазин Илларион Абакумович

Алгазин Илларион Абакумович

Место рождения

Омская обл., Крутинский р-н, д.Усть Логатка

Дата рождения

1874

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1833 г.р.

Жена

Дети

1901 г.р.
1907 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Алгазин Абакум (Аввакум) Афанасьевич

Мать: Алгазина Катерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина Ксения Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина Ксения Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Алгазин Мокей Илларионович

Мать ребёнка: Алгазина Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Алгазин Потап Илларионович

Мать ребёнка: Алгазина Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Алгазин Василий Илларионович

Мать ребёнка: Алгазина Ксения Тимофеевна

Смерть
1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.