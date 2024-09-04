Алгазин Илларион Абакумович
Место рожденияОмская обл., Крутинский р-н, д.Усть Логатка
Дата рождения1874
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Алгазин Мокей Илларионович
Мать ребёнка: Алгазина Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Алгазин Потап Илларионович
Мать ребёнка: Алгазина Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Алгазин Василий Илларионович
Мать ребёнка: Алгазина Ксения Тимофеевна