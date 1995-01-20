Малычев Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.01.1933
Дата смерти20.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1933
Отец: Малычев Владимир
Мать: Малычева Ганя
Военная служба
С 1952
Малычев Виктор Владимирович Полковнике госбезопасности КГБ СССР Родился 20 января 1933 года в Воронежской области Анненского района с.Романовка Проходил службу с 1952 года 1. Служил в Среднеаз... Показать все
Смерть
20.01.1995
Умер в 1995.