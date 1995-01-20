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Малычев Виктор Владимирович

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Место рождения

Романовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.01.1933

Дата смерти

20.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1933

Отец: Малычев Владимир

Мать: Малычева Ганя

Романовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
С 1952
Малычев Виктор Владимирович Полковнике госбезопасности КГБ СССР Родился 20 января 1933 года в Воронежской области Анненского района с.Романовка Проходил службу с 1952 года 1. Служил в Среднеаз... Показать все
Смерть
20.01.1995
Умер в 1995.
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