Малычев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малычев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мне не известно когда и где родился дедушка
Рождение ребёнка
20.01.1933

Сын: Малычев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Малычева Ганя

Романовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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