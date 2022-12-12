Малычев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Мне не известно когда и где родился дедушка
Рождение ребёнка
20.01.1933
Сын: Малычев Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Малычева Ганя
Романовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно