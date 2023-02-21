Малычева Ганя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Мне не известно где и когда родилась,знаю на момент рождения отца 1933 г.она проживала Воронежская обл, Анненский р-он,с.Романовка
Рождение ребёнка
20.01.1933
Сын: Малычев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Малычев Владимир
Романовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно