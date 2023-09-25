Наумчук (Устинова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1914
Дочь: Наумчук Алиса Сергеевна
Отец ребёнка: Наумчук Сергей Васильевич
Рождение
31.03.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1992
Отец ребёнка: Наумчук Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.2004
Отец ребёнка: Наумчук Сергей Васильевич