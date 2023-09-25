Наумчук (Устинова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумчук (Устинова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1914

Дочь: Наумчук Алиса Сергеевна

Отец ребёнка: Наумчук Сергей Васильевич

Рождение
31.03.1972

Отец: Устинов Николай Алексеевич

Мать: Устинова (Лавелина) Наталья Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумчук Сергей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1992

Сын: Наумчук Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Наумчук Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
04.05.2004

Сын: Наумчук Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Наумчук Сергей Васильевич

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