Устинова (Лавелина) Наталья Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1970
Сын: Устинов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Устинов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
31.03.1972
Дочь: Наумчук (Устинова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Устинов Николай Алексеевич