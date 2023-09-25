Устинова (Лавелина) Наталья Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинова (Лавелина) Наталья Гурьевна

Устинова (Лавелина) Наталья Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1950

Отец: Денисов Гурий

Мать: Шушарина (Лавелина) Устинья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Николай Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1970

Сын: Устинов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Устинов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
31.03.1972

Дочь: Наумчук (Устинова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Устинов Николай Алексеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.