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Наумчук Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1914

Дочь: Наумчук Алиса Сергеевна

Мать ребёнка: Наумчук (Устинова) Анна Николаевна

Рождение
02.11.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумчук (Устинова) Анна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1992

Сын: Наумчук Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Наумчук (Устинова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.2004

Сын: Наумчук Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Наумчук (Устинова) Анна Николаевна

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