Наумчук Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1914
Дочь: Наумчук Алиса Сергеевна
Мать ребёнка: Наумчук (Устинова) Анна Николаевна
Рождение
02.11.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1992
Мать ребёнка: Наумчук (Устинова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
04.05.2004
Мать ребёнка: Наумчук (Устинова) Анна Николаевна