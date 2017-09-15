Устинов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1950
Дата смерти15.09.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1970
Сын: Устинов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Устинова (Лавелина) Наталья Гурьевна
Рождение ребёнка
31.03.1972
Дочь: Наумчук (Устинова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Устинова (Лавелина) Наталья Гурьевна
Смерть
15.09.2017