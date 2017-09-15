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Устинов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1950

Дата смерти

15.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова (Лавелина) Наталья Гурьевна

Место жительства
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1970

Сын: Устинов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Устинова (Лавелина) Наталья Гурьевна

Рождение ребёнка
31.03.1972

Дочь: Наумчук (Устинова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Устинова (Лавелина) Наталья Гурьевна

Смерть
15.09.2017

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