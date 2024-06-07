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Николаец (Гагин) Василий Иванович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Николаец Иван

Мать: Николаец Параскева Давидовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Кривопуск (Николаец) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Николаец Дарья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Николаец (Гагин) Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Николаец Дарья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Николаец (Гагин) Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Николаец Дарья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Николаец Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Николаец Дарья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1801
Криски, Чернігівська область

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