Николаец (Гагин) Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Николаец Иван
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Кривопуск (Николаец) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Николаец Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Николаец (Гагин) Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Николаец Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Николаец (Гагин) Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Николаец Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Николаец Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Николаец Дарья Ивановна
Смерть
После 1801