Николаец Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаец Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Николаец (Гагин) Василий Иванович

Мать ребёнка: Николаец Параскева Давидовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Громовая (Николаец) Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Николаец Параскева Давидовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
До 1801
Криски, Чернігівська область

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