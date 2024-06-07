Николаец Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Николаец (Гагин) Василий Иванович
Мать ребёнка: Николаец Параскева Давидовна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Громовая (Николаец) Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Николаец Параскева Давидовна
Смерть
До 1801