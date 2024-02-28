Дудченко Георгий (Юрий) Степанович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дудченко Евстратий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Дудченко Матрёна Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Дудченко Иоаким Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1814