Дудченко Георгий (Юрий) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудченко Георгий (Юрий) Степанович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Дудченко Евстратий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Дудченко Матрёна Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Дудченко Иоаким Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Смерть
1814
Криски, Чернігівська область
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