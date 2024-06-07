Николаец Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Кривопуск (Николаец) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Николаец (Гагин) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Николаец (Гагин) Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Николаец (Гагин) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Николаец (Гагин) Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Николаец (Гагин) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Николаец Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Николаец (Гагин) Василий Иванович
Смерть
После 1801