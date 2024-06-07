Николаец Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаец Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Кривопуск (Николаец) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Николаец (Гагин) Василий Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Николаец (Гагин) Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Николаец (Гагин) Василий Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Николаец (Гагин) Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Николаец (Гагин) Василий Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Николаец Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Николаец (Гагин) Василий Иванович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1801
Криски, Чернігівська область

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