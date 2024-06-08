Николаец (Гагин) Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1817 ст.
Сын: Николаец Гавриил Фёдорович
Мать ребёнка: Николаец (Кузменко) Феодосия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Николаец Даниил Фёдорович
Мать ребёнка: Николаец (Кузменко) Феодосия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
07.02.1825 ст.
Сын: Николаец (Гагин) Захарий Фёдорович
Мать ребёнка: Николаец (Кузменко) Феодосия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Николаец Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Николаец (Кузменко) Феодосия Лаврентьевна
Смерть
1843