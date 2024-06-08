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Николаец (Гагин) Фёдор Васильевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Николаец (Гагин) Василий Иванович

Мать: Николаец Дарья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаец (Кузменко) Феодосия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
13.07.1817 ст.

Сын: Николаец Гавриил Фёдорович

Мать ребёнка: Николаец (Кузменко) Феодосия Лаврентьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Николаец Даниил Фёдорович

Мать ребёнка: Николаец (Кузменко) Феодосия Лаврентьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1825 ст.

Сын: Николаец (Гагин) Захарий Фёдорович

Мать ребёнка: Николаец (Кузменко) Феодосия Лаврентьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Николаец Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Николаец (Кузменко) Феодосия Лаврентьевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1843
Криски, Чернігівська область

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