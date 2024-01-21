Николаец Даниил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти24.09.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1837
Сын: Николаец Степан Данилович
Мать ребёнка: Николаец Анастасия
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Николаец Мария Даниловна
Мать ребёнка: Николаец Анастасия
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Николаец Ирина Даниловна
Мать ребёнка: Николаец Анастасия
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Николаец Анастасия
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Николаец Агафья Даниловна
Мать ребёнка: Николаец Анастасия
Смерть
24.09.1884 ст.