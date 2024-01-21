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Николаец Даниил Фёдорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1820

Дата смерти

24.09.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Николаец (Гагин) Фёдор Васильевич

Мать: Николаец (Кузменко) Феодосия Лаврентьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Николаец Степан Данилович

Мать ребёнка: Николаец Анастасия

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Николаец Мария Даниловна

Мать ребёнка: Николаец Анастасия

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Николаец Ирина Даниловна

Мать ребёнка: Николаец Анастасия

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Николаец Пётр Данилович

Мать ребёнка: Николаец Анастасия

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Николаец Агафья Даниловна

Мать ребёнка: Николаец Анастасия

Криски, Чернігівська область
Смерть
24.09.1884 ст.
Криски, Чернігівська область

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