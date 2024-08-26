Остапенко (Щербонос) Харитина Даниловна
Место рожденияКриски
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Щербонос Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапенко Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Остапенко Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Остапенко Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
01.07.1885 ст.
Сын: Остапенко Козьма Иосифович
Отец ребёнка: Остапенко Иосиф Алексеевич
Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край