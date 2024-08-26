Остапенко (Щербонос) Харитина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко (Щербонос) Харитина Даниловна

Место рождения

Криски

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Щербонос Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапенко Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Остапенко Иосиф Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Остапенко Нил Иосифович

Отец ребёнка: Остапенко Иосиф Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1885 ст.

Сын: Остапенко Козьма Иосифович

Отец ребёнка: Остапенко Иосиф Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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