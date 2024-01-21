Николаец Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Николаец Степан Данилович
Отец ребёнка: Николаец Даниил Фёдорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Николаец Мария Даниловна
Отец ребёнка: Николаец Даниил Фёдорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Николаец Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Николаец Даниил Фёдорович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Николаец Даниил Фёдорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Николаец Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Николаец Даниил Фёдорович
Смерть
После 1850