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Николаец Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Николаец Степан Данилович

Отец ребёнка: Николаец Даниил Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Николаец Мария Даниловна

Отец ребёнка: Николаец Даниил Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Николаец Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Николаец Даниил Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Николаец Пётр Данилович

Отец ребёнка: Николаец Даниил Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Николаец Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Николаец Даниил Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область
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