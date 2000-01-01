Долина (Долина) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Долин Матвей
Мать: Агрофена Васильевна
Бракосочетание
29.01.1906
Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1906