Долина (Долина) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долина (Долина) Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Долин Матвей

Мать: Агрофена Васильевна

Бракосочетание
29.01.1906

Муж: Шевчук Лаврентий Гаврилович

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1906
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