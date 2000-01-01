(Долина) Агрофена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Агрофена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Долин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Долина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Долин Матвей

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Долина Меланья Матвеевна

Отец ребёнка: Долин Матвей

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Долина Анастасья Матвеевна

Отец ребёнка: Долин Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамарцев Константин Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
вдова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Матвей

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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