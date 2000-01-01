(Долина) Агрофена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Долин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Долина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Долин Матвей
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Долина Меланья Матвеевна
Отец ребёнка: Долин Матвей
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Долина Анастасья Матвеевна
Отец ребёнка: Долин Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
вдова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долин Матвей
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня