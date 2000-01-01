Шевчук Лаврентий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1906
Жена: Долина Анна Матвеевна
Гагарысова деревня
Дела\DVD_<удалено>\015390\00000129.JPG
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1906