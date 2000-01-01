Шевчук Лаврентий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевчук Лаврентий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1906

Жена: Долина Анна Матвеевна

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1906
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