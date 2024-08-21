Юшенова (Севенард) Юлия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти01.04.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
13.01.1833
ИВАНОВСКИЙ СОРОК Церковь Никиты Мученика что в Старой Басманной Отец невесты был на свадьбе. Брачный обыск
Рождение ребёнка
1842
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
23.08.1842
СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ПОКРОВСКАЯ ПРИ ПОКРОВСКОЙ ОБЩИНЕ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ (Покровская что в Покровском Церковь)
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Матов Алексей Иванович
Смерть
01.04.1861
ИВАНОВСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКИТСКАЯ ЧТО В СТАРОЙ БАСМАННОЙ в метрике указано 35 лет от чахотки Пятницкое кладбище