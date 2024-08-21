Юшенова (Севенард) Юлия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшенова (Севенард) Юлия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

01.04.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Севенард Максим (Максимилиан) Петрович

Мать: Севенард Ирина (Regina) Николаевна

Бракосочетание
13.01.1833

Муж: Юшенов Василий Захарович

Москва, город федерального значения Москва
ИВАНОВСКИЙ СОРОК Церковь Никиты Мученика что в Старой Басманной Отец невесты был на свадьбе. Брачный обыск
Рождение ребёнка
1842

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
23.08.1842

Муж: Матов Алексей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ПОКРОВСКАЯ ПРИ ПОКРОВСКОЙ ОБЩИНЕ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ (Покровская что в Покровском Церковь)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Матов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Матов Алексей Иванович

Смерть
01.04.1861
Москва, город федерального значения Москва
ИВАНОВСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКИТСКАЯ ЧТО В СТАРОЙ БАСМАННОЙ в метрике указано 35 лет от чахотки Пятницкое кладбище

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