Матов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Матов Иван Матвеевич
Мать: Екатерина Матвеевна
Бракосочетание
23.08.1842
Москва, город федерального значения Москва
СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ПОКРОВСКАЯ ПРИ ПОКРОВСКОЙ ОБЩИНЕ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ (Покровская что в Покровском Церковь)
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Юшенова (Севенард) Юлия Максимовна
Смерть
После 1861