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Матов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Матов Иван Матвеевич

Мать: Екатерина Матвеевна

Бракосочетание
23.08.1842

Жена: Юшенова (Севенард) Юлия Максимовна

Москва, город федерального значения Москва
СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ПОКРОВСКАЯ ПРИ ПОКРОВСКОЙ ОБЩИНЕ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ (Покровская что в Покровском Церковь)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Матов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Юшенова (Севенард) Юлия Максимовна

Смерть
После 1861

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