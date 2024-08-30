Матов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти15.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
18.04.1879
https://yandex.ru/archive/catalog/8515a477-fdb5-473a-a2a1-a007598f02e5/263 невесте 18 лет жениху 33 года
Рождение ребёнка
10.04.1880
Мать ребёнка: Матова (Печенева) Анна Николаевна
https://yandex.ru/archive/catalog/7f45de45-53f7-4436-9968-cf46d2583806/547 крестная Варвара Ильинична вдова
Рождение ребёнка
08.02.1882
Сын: Матов Юрий (Георгий) Николаевич
Мать ребёнка: Матова (Печенева) Анна Николаевна
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА КИТАЙСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ТРОИЦКАЯ В ПОЛЯХ крещен 21 февраля 1882 Крестные Флигель Адъитантъ Его чества, Полковникъ Ѳеодоръ Эдур. довичь Графъ Коллеръ и вдова Коллежскаго Секрет... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1883
Дочь: Китаева (Матова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Матова (Печенева) Анна Николаевна
Сретенский сорок Церковь св. Николая Чудотворца в Дербенском https://yandex.ru/archive/catalog/7f043376-e732-483e-a4ee-0135b54e657a/161
Рождение ребёнка
10.03.1898
Сын: Матов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Матова (Печенева) Анна Николаевна
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
15.08.1914
МОСКВА ИВАНОВСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКИТСКАЯ В СТАРОЙ БАСМАННОЙ, отпет 17 августа от воспаления легких на кладбище алексеевского монастыря https://yandex.ru/archive/catalog/b0b61aba-78e5-4ef3-bdfd-8a8e6... Показать все