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Матов Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

15.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Матов Алексей Иванович

Мать: Юшенова (Севенард) Юлия Максимовна

Бракосочетание
18.04.1879

Жена: Матова (Печенева) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/8515a477-fdb5-473a-a2a1-a007598f02e5/263 невесте 18 лет жениху 33 года
Рождение ребёнка
10.04.1880

Сын: Матов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Матова (Печенева) Анна Николаевна

https://yandex.ru/archive/catalog/7f45de45-53f7-4436-9968-cf46d2583806/547 крестная Варвара Ильинична вдова
Рождение ребёнка
08.02.1882

Сын: Матов Юрий (Георгий) Николаевич

Мать ребёнка: Матова (Печенева) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА КИТАЙСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ТРОИЦКАЯ В ПОЛЯХ крещен 21 февраля 1882 Крестные Флигель Адъитантъ Его чества, Полковникъ Ѳеодоръ Эдур. довичь Графъ Коллеръ и вдова Коллежскаго Секрет... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1883

Дочь: Китаева (Матова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Матова (Печенева) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Сретенский сорок Церковь св. Николая Чудотворца в Дербенском https://yandex.ru/archive/catalog/7f043376-e732-483e-a4ee-0135b54e657a/161
Рождение ребёнка
10.03.1898

Сын: Матов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Матова (Печенева) Анна Николаевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
15.08.1914
Москва, город федерального значения Москва
МОСКВА ИВАНОВСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКИТСКАЯ В СТАРОЙ БАСМАННОЙ, отпет 17 августа от воспаления легких на кладбище алексеевского монастыря https://yandex.ru/archive/catalog/b0b61aba-78e5-4ef3-bdfd-8a8e6... Показать все

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