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Каменский Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

13.07.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1839

Дочь: Барыкова Анна Павловна

Мать ребёнка: Каменская Марья Фёдоровна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Каменский Федор

Мать ребёнка: Каменская Марья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Соколова (коптева) Мария

Мать ребёнка: Каменская Марья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Штейнгель Екатерина

Мать ребёнка: Каменская Марья Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.03.1853

Сын: Каменский Гавриил

Мать ребёнка: Каменская Марья Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.04.1858

Сын: Каменский Павел

Мать ребёнка: Каменская Марья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская Марья Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
русский писатель школы Бестужева-Марлинского; прозаик, драматург, художественный критик.
Смерть
13.07.1871
Спасский уезд Рязанской губернии
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