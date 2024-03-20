Каменский Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти13.07.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.12.1839
Дочь: Барыкова Анна Павловна
Мать ребёнка: Каменская Марья Фёдоровна
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1841
Сын: Каменский Федор
Мать ребёнка: Каменская Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Соколова (коптева) Мария
Мать ребёнка: Каменская Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Штейнгель Екатерина
Мать ребёнка: Каменская Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.03.1853
Сын: Каменский Гавриил
Мать ребёнка: Каменская Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.04.1858
Сын: Каменский Павел
Мать ребёнка: Каменская Марья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
русский писатель школы Бестужева-Марлинского; прозаик, драматург, художественный критик.
Смерть
13.07.1871
Спасский уезд Рязанской губернии