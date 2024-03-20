Барыкова (Каменская) Анна Павловна
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения22.12.1839
Дата смерти31.05.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1839
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глебова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Барыков Сергей Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
русская поэтесса и переводчица.
Смерть
31.05.1893
Ростов-на-Дону, Россия