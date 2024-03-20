Барыкова (Каменская) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарыкова (Каменская) Анна Павловна

Барыкова (Каменская) Анна Павловна

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

22.12.1839

Дата смерти

31.05.1893

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1839

Отец: Каменский Павел Павлович

Мать: Каменская Марья Фёдоровна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глебова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Барыков Сергей Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барыков Сергей Лаврентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
русская поэтесса и переводчица.
Смерть
31.05.1893
Ростов-на-Дону, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close