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Каменский Федор
Каменский Федор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Дата смерти
1891
Пол
Мужской
Отец
Каменский Павел Павлович
1812 г.р.
Мать
Каменская (Графиня Толстая) Марья Фёдоровна
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Каменский Павел Павлович
Мать:
Каменская Марья Фёдоровна
Смерть
1891
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