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Каменский Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Каменский Павел Павлович

Мать: Каменская Марья Фёдоровна

Смерть
1891
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