Рогозин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Рогозин Фатей

Мать: (Рогозина) Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Ефросинья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Рогозин Абрам

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья

Рождение ребёнка
1849

Сын: Рогозин Никифор

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья

Смерть
Неизвестно

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