Рогозин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Рогозин Фатей
Мать: (Рогозина) Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Ефросинья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рогозин Абрам
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Рогозин Никифор
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья
Смерть
Неизвестно