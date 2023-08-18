Березина Пелагея
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Василий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: (Березина) Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: (Березина) Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1726
Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: (Березина) Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1732
Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович
Заструги, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович