Березина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Пелагея

Место рождения

Средняя Тойма, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1703

Пол

Женский

Отец

До 1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Василий

Мать: не указана

Средняя Тойма, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: (Березина) Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: (Березина) Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Березин Самсон Андреевич

Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: (Березина) Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Березин Макар Андреевич

Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Березин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович

Заструги, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Березин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Березин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Березин Андрей Михайлович

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