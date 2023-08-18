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Березин Сергей Андреевич

Место рождения

Заструги, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

12.01.1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Березин Андрей Михайлович

Мать: Березина Пелагея

Заструги, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Березина Дарья Алексеевна

Заструги, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Березин Савелий Сергеевич

Мать ребёнка: Березина Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Около 1756

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Березин Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Березина Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Березин Ерофей Сергеевич

Мать ребёнка: Березина Дарья Алексеевна

Смерть
12.01.1813 ст.
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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