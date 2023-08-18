Березин Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти12.01.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Березин Андрей Михайлович
Мать: Березина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Березина Дарья Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Березин Савелий Сергеевич
Мать ребёнка: Березина Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Около 1756
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Березина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Березина Дарья Алексеевна
Смерть
12.01.1813 ст.
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)