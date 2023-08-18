Березин Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Березин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Березина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Березина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Березин Самсон Андреевич

Мать ребёнка: Березина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Березина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Березин Макар Андреевич

Мать ребёнка: Березина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Березин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Березина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Березин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Березина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Березин Яков Андреевич

Мать ребёнка: Березина Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
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