Березин Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Березин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Березина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Березина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1726
Мать ребёнка: Березина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Березина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1732
Мать ребёнка: Березина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Березина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Березина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Березина Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно