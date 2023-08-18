Березин Макар Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезин Макар Андреевич

Березин Макар Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Березин Андрей Михайлович

Мать: Березина Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Березин Матвей Макарович

Мать ребёнка: Березина Агафья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Березин Игнатий Макарович

Мать ребёнка: Березина Агафья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Березин Спиридон Макарович

Мать ребёнка: Березина Агафья Гавриловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.