Березин Макар Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Березин Андрей Михайлович
Мать: Березина Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Березина Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Березин Игнатий Макарович
Мать ребёнка: Березина Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Березин Спиридон Макарович
Мать ребёнка: Березина Агафья Гавриловна