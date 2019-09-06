Сухова (Каликина) Любовь Николаевна
Место рожденияс. Верх-Чиковское
Дата рождения06.09.1912
Дата смерти21.10.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1912
было записано 26 сентября 1914 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1936
Отец ребёнка: Сухов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
27.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
17.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухов Владимир Федорович
Смерть
21.10.1992
Похороны
Неизвестно