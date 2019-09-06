Сухова (Каликина) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Каликина) Любовь Николаевна

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Место рождения

с. Верх-Чиковское

Дата рождения

06.09.1912

Дата смерти

21.10.1992

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Около 1936 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1912

Отец: Каликин Николай Архипович

Мать: Каликина (Зайкова) Анисья Васильевна

было записано 26 сентября 1914 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Сухов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Сухов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
27.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
17.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухов Владимир Федорович

Смерть
21.10.1992
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Кривой Рог, Дніпропетровська область

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