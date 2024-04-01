Каликина (Зайкова) Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаликина (Зайкова) Анисья Васильевна

Каликина (Зайкова) Анисья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Зайков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Каликин Николай Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин (Савченко) Федор (Николай) Николаевич (Павлович)

Отец ребёнка: Каликин Николай Архипович

Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Каликин Николай Архипович

м. 21 ж. 21
Рождение ребёнка
18.12.1910

Дочь: (Каликина) Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Каликин Николай Архипович

Рождение ребёнка
06.09.1912

Дочь: Сухова (Каликина) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Каликин Николай Архипович

было записано 26 сентября 1914 г.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.