Каликина (Зайкова) Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Зайков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каликин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Каликин Николай Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1908
м. 21 ж. 21
Рождение ребёнка
18.12.1910
Дочь: (Каликина) Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Каликин Николай Архипович
Рождение ребёнка
06.09.1912
Дочь: Сухова (Каликина) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Каликин Николай Архипович
было записано 26 сентября 1914 г.
Смерть
Неизвестно