Морозова Татьяна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Матвей (Матфий) Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Лукоянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матянина (Морозова) Елена-Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Лукоянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревягина (Морозова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Лукоянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Лукоянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: Морозова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Лукоянович
Рождение ребёнка
22.05.1885
Сын: Морозов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Лукоянович
Рождение ребёнка
13.09.1896
Отец ребёнка: Морозов Михаил Лукоянович
Смерть
Неизвестно