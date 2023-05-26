Матянина (Морозова) Елена-Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матянина (Морозова) Елена-Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Михаил Лукоянович

Мать: Морозова Татьяна Родионовна

Рождение ребёнка
22.08.1892 ст.

Дочь: Наталия Григорьевна Матянина

Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич

Восприемники: Иван Герасимов Калинин и Пелагея Михайлова Морозова
Рождение ребёнка
04.09.1896

Дочь: Матянина Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич

Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Иван Прокофьевич Фадеев и Пелагея Михайловна Морозова
Рождение ребёнка
31.01.1899

Сын: Матянин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич

Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.02.1900 ст.

Дочь: Матянина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич

Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Матянин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич

Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.10.1903

Дочь: Матянина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич

Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.02.1906

Сын: Матянин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич

Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.12.1908 ст.

Сын: Матянин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич

Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: крестьянин с. Чардым Трофим Михайлович Морозов и деревни Шевырёвки крестьянка Пелагея Михайловна Деревягина
Смерть
Неизвестно