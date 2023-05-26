Матянина (Морозова) Елена-Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1892 ст.
Дочь: Наталия Григорьевна Матянина
Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич
Восприемники: Иван Герасимов Калинин и Пелагея Михайлова Морозова
Рождение ребёнка
04.09.1896
Дочь: Матянина Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич
Восприемники: Иван Прокофьевич Фадеев и Пелагея Михайловна Морозова
Рождение ребёнка
31.01.1899
Сын: Матянин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич
Рождение ребёнка
04.02.1900 ст.
Дочь: Матянина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич
Рождение ребёнка
01.07.1901
Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич
Рождение ребёнка
01.10.1903
Дочь: Матянина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич
Рождение ребёнка
10.02.1906
Сын: Матянин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич
Рождение ребёнка
16.12.1908 ст.
Сын: Матянин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Матянин Григорий Власьевич
Восприемники: крестьянин с. Чардым Трофим Михайлович Морозов и деревни Шевырёвки крестьянка Пелагея Михайловна Деревягина
Смерть
Неизвестно