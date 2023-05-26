Морозов Михаил Лукоянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Матвей (Матфий) Михайлович
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матянина (Морозова) Елена-Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревягина (Морозова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Трофим Михайлович
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: Морозова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна
Рождение ребёнка
22.05.1885
Сын: Морозов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна
Рождение ребёнка
13.09.1896
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна
Смерть
Неизвестно