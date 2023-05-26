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Морозов Михаил Лукоянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Матвей (Матфий) Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матянина (Морозова) Елена-Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревягина (Морозова) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Татьяна Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Морозова Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна

Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.05.1885

Сын: Морозов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна

Рождение ребёнка
13.09.1896

Сын: Морозов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Родионовна

Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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