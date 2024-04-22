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Наумов Андрей Иванович

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

06.01.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Наумов Иван Гурьевич

Мать: Наумова Александра Христофоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.01.1870 ст.

Жена: Наумова Ульяния Павловна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.12.1873 ст.

Дочь: Сидорова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Наумова Ульяния Павловна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.09.1875 ст.

Дочь: Наумова Ефимия Андреевна

Мать ребёнка: Наумова Ульяния Павловна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.12.1878 ст.

Сын: Наумов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Наумова Ульяния Павловна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.12.1878 ст.

Сын: Наумов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Наумова Ульяния Павловна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.

Сын: Наумов Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.

Дочь: Наумова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Наумова Ульяния Павловна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.01.1883 ст.
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