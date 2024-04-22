Наумов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти06.01.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
15.01.1870 ст.
Жена: Наумова Ульяния Павловна
Рождение ребёнка
15.12.1873 ст.
Дочь: Сидорова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Наумова Ульяния Павловна
Рождение ребёнка
16.09.1875 ст.
Дочь: Наумова Ефимия Андреевна
Мать ребёнка: Наумова Ульяния Павловна
Рождение ребёнка
09.12.1878 ст.
Мать ребёнка: Наумова Ульяния Павловна
Рождение ребёнка
09.12.1878 ст.
Мать ребёнка: Наумова Ульяния Павловна
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.
Дочь: Наумова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Наумова Ульяния Павловна
Смерть
06.01.1883 ст.