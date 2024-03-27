Наумов Иван Гурьевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1795 ст.
Дата смерти17.03.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1795 ст.
Отец: Наумов Гурий Иванович
Мать: Наумова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
06.07.1824 ст.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Максимова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Наумова Александра Христофоровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Наумов Александр Иванович
Мать ребёнка: Наумова Александра Христофоровна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Наумова Александра Христофоровна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Наумова Александра Христофоровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Наумова Александра Христофоровна
Смерть
17.03.1871 ст.