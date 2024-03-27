Наумов Иван Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Иван Гурьевич

Наумов Иван Гурьевич

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

05.01.1795 ст.

Дата смерти

17.03.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1795 ст.

Отец: Наумов Гурий Иванович

Мать: Наумова Евдокия Ивановна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
06.07.1824 ст.

Жена: Наумова Александра Христофоровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Максимова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Александра Христофоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Наумов Александр Иванович

Мать ребёнка: Наумова Александра Христофоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Наумов Василий Иванович

Мать ребёнка: Наумова Александра Христофоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Наумов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Наумова Александра Христофоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Наумов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Наумова Александра Христофоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
17.03.1871 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close